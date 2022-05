Halloween au Naia Museum! Parc du château de Rochefort en Terre, 29 octobre 2020 14:00, Rochefort-en-Terre.

29 octobre – 1 novembre 2020 Sur place Tarifs pleins 12€/tarifs réduits 10€ https://www.billetweb.fr/halloween-au-musee

Un Château, un Musée, une pleine lune, des citrouilles…Ou les curieux ingrédients d’une visite pas comme les autres!

Un Château, un Musée, une pleine lune, des citrouilles…

Ou les curieux ingrédients d’une visite pas comme les autres!

De Baudelaire aux sorcières, de la Reine d’Épées aux célébrations païennes,

venez redécouvrir les origines de Jack 0’Lantern en vous laissant saupoudrer de magie et d’ésotérisme.

Venez célébrer Halloween au Naïa Museum, pour un événement unique entre mythes et réalité, art et frissons.

Delphyne V. est artiste et tarologue. Passionnée de biologie et d’ésotérisme, de psychologie et de spiritualité, de méditation ou de yoga, elle aime transmettre en toute simplicité ce qu’elle apprend au gré de ses recherches. Elle cuisine au chaudron les différents ingrédients de ses découvertes, pour vous servir un plat curieusement épicé de douce étrangeté.

Parc du château de Rochefort en Terre 56220 Rochefort en Terre 56220 Rochefort-en-Terre Morbihan

jeudi 29 octobre 2020 – 14h00 à 15h00

jeudi 29 octobre 2020 – 15h30 à 16h30

vendredi 30 octobre 2020 – 14h00 à 15h00

vendredi 30 octobre 2020 – 15h30 à 16h30

samedi 31 octobre 2020 – 14h00 à 15h00

samedi 31 octobre 2020 – 15h30 à 16h30

dimanche 1er novembre 2020 – 14h00 à 15h00

dimanche 1er novembre 2020 – 15h30 à 16h30