Les Jeudis de la Pente Café de la Pente Rochefort-en-Terre Catégories d’évènement: Morbihan

Rochefort-en-Terre

Les Jeudis de la Pente Café de la Pente, 27 juin 2019 19:30, Rochefort-en-Terre. 27 juin – 5 septembre 2019, les jeudis Sur place Prix Libre. https://www.lepotcommun.com/ Apéros concerts au Jardin Café de la Pente 9 rue du vieux bourg 56220 Rochefort en terre 56220 Rochefort-en-Terre Morbihan jeudi 27 juin 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 4 juillet 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 11 juillet 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 18 juillet 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 25 juillet 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 1er août 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 8 août 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 15 août 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 22 août 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 29 août 2019 – 19h30 à 23h00

jeudi 5 septembre 2019 – 19h30 à 23h00

Détails Heure : 19:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Rochefort-en-Terre Autres Lieu Café de la Pente Adresse 9 rue du vieux bourg 56220 Rochefort en terre Ville Rochefort-en-Terre lieuville Café de la Pente Rochefort-en-Terre Departement Morbihan

Café de la Pente Rochefort-en-Terre Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort-en-terre/

Les Jeudis de la Pente Café de la Pente 2019-06-27 was last modified: by Les Jeudis de la Pente Café de la Pente Café de la Pente 27 juin 2019 19:30 Café de la Pente Rochefort-en-Terre ROCHEFORT EN TERRE

Rochefort-en-Terre Morbihan