Stereoparc Festival Corderie Royale, 16 juillet 2021 18:00-16 juillet 2021 02:00, Rochefort. 16 – 18 juillet Préventes https://stereoparc.com/billetterie/ STEREOPARC Reload est une expérience inédite qui vous plonge dans un univers imaginaire dédié aux musiques électroniques. Les 16 et 17 juillet 2021, rendez-vous à la Corderie Royale à Rochefort ! STEREOPARC Reload, l’événement éphémère et atypique qui va nous permettre de nous réunir autour d’une programmation électro explosive à Rochefort en juillet ! Avec une programmation artistique 100% électro, une grande scène et des DJ sets toute la soirée, Stereoparc Reload n’oublie pas son ADN et son leitmotiv : partager une expérience électro conviviale dans un site exceptionnel.

Rendez-vous les vendredi 16 et samedi 17 juillet 2021 pour une énorme fête électro à la Corderie Royale de Rochefort. Vendredi 16 Juillet :

> Folamour

> Nataly K

> NTO

> Silly Boy Blue

> Woodkid Samedi 17 Juillet :

> Boris Brejcha

> Boris Way

> Mark Höffen

> Mézigue

> Poppie de Paris

> The Avener Il y aura un Stereocamp cette année ! Corderie Royale Corderie Royale 17300 Rochefort Centre Ville Charente-Maritime vendredi 16 juillet – 18h00 à 23h59

samedi 17 juillet – 00h00 à 23h59

dimanche 18 juillet – 00h00 à 02h00

