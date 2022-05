Stereoparc Festival 2020 Corderie Royale Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Stereoparc Festival 2020 Corderie Royale, 17 juillet 2020 12:00, Rochefort. 17 – 19 juillet 2020 Sur place Préventes https://stereoparc.com/billetterie/ STEREOPARC s’inscrit résolument dans la création d’un univers dédié aux musiques électroniques et d’une expérience humaine inédite. STEREOPARC FESTVAL 2020 – 3ème édition STEREOPARC s’inscrit résolument dans la création d’un univers dédié aux musiques électroniques et d’une expérience humaine inédite. Chaque été, Rochefort se métamorphose en dancefloor insolite sous les palmiers dans un état d’esprit festif et convivial pour un weekend inoubliable. Programmation électro sous ses multiples formes, Stereoparc saura répondre aux attentes des amoureux de musique ou à ceux qui recherchent simplement l’expérience d’un festival où il fait bon vivre. Programmation Vendredi 17 juillet : Paul Kalkbrenner // Mezerg Samedi 18 juillet : Martin Solveig Live // Bakermat // Bellecour Aftermovie 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=_5ILWg2lza0&feature=youtu.be – INFOS – Dates : Les 17 et 18 Juillet 2020 Lieu : Corderie Royale – Rochefort – CHARENTE-MARITIME (17) Billetterie : https://stereoparc.com/billetterie/ – REJOINS-NOUS DANS L’AVENTURE – Site : https://stereoparc.com/ Facebook : www.facebook.com/Stereoparcfestival Instagram : www.instagram.com/stereoparc Youtube : www.youtube.com/channel/UCCoWewDh05PGyjheRx_2O6Q? Twitter : www.twitter.com/stereoparc Corderie Royale Corderie Royale 17300 Rochefort Centre Ville Charente-Maritime vendredi 17 juillet 2020 – 12h00 à 23h59

