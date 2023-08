Intermèdes contés Corderie Royale Rochefort, 16 septembre 2023 10:00, Rochefort.

Intermèdes contés Corderie Royale Rochefort 16 et 17 septembre

une conteuse et un médiateur proposent des intermèdes autour des cordages, des nœuds et des croyances à bord. 16 et 17 septembre 1

Ajoutez un grain de sel à votre visite en profitant des animations impromptues pendant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Samedi et dimanche, une conteuse et un médiateur proposent des intermèdes autour des cordages, des nœuds et des croyances à bord.

Venez écouter, regarder, ressentir et vous émouvoir. À la clef, des moments poétiques et parfois magiques !

Visitez notre exposition permanente. Découvrez l’art des cordages, l’un des plus anciens artisanats du monde grâce à notre exposition permanente « La Corderie, une vie d’ateliers ». Des démonstrations de fabrication de cordage et de matelotage ponctuent votre parcours de visite.

Visitez notre exposition temporaire « Pierre Loti, Arpenter l’intervalle ». Pour commémorer l’année Loti à Rochefort, Jean-Michel Alberola, accompagné de neuf jeunes artistes, propose de réactiver la pensée de l’écrivain-voyageur. Venez échanger sur leurs œuvres avec l’équipe de médiation.

Tarif préférentiel : 3 € – Gratuit jusqu’à 18 ans

Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h

Renseignements : 05 46 87 01 90

Corderie Royale Corderie Royale Centre Ville Rochefort 17300 Charente-Maritime