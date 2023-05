Week-end Loti, 9 juin 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

Rochefort rend un hommage particulier à Pierre Loti et lui consacre le week-end du 10 juin, date anniversaire de sa disparition..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . .

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Rochefort pays special tribute to Pierre Loti and dedicates the weekend of 10 June, the anniversary of his death, to him.

Rochefort rinde un homenaje especial a Pierre Loti y le dedica el fin de semana del 10 de junio, aniversario de su muerte.

Rochefort erweist Pierre Loti eine besondere Ehre und widmet ihm das Wochenende um den 10. Juni, dem Jahrestag seines Verschwindens.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan