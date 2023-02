soirée bavaroise et dîner dansant salle Maison du temps libre Rochechouart Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

soirée bavaroise et dîner dansant salle Maison du temps libre, 11 mars 2023 20:00, Rochechouart
adulte 22€; enfant (-12ans) 10€
0652041426, 0623893923

Soirée bavaroise Le comité de jumelage Rochechouart Oettingen organise sa soirée bavaroise 2023.

Ambiance assurée par l’orchestre bavarois AniM’unich Apéritif

et ses amuse-bouches

Choucroute royale

Tarte aux framboises

Café Réservations:

Christine 06.52.04.14.26

Marylène 06.23.89.39.23 salle Maison du temps libre 40 avenue jean jaures 87600 Rochechouart Haute-Vienne samedi 11 mars – 20h00 à 23h59

