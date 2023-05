Ostensions : Cérémonie de clôture, 27 mai 2023, Rochechouart.

Dans les cadre des Ostensions Limousine 2023, le Comité des Ostensions « La Gerbe » de Rochechouart vous propose de venir assister à la messe Solennelle pour la clôture des Ostensions 2023 et elle sera suivie d’une procession dans la vielle ville au cours d’un chemin de lumière..

Samedi 2023-05-27 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the Ostensions Limousine 2023, the Committee of the Ostensions « La Gerbe » of Rochechouart proposes to you to come to attend the Solemn mass for the closing of the Ostensions 2023 and it will be followed by a procession in the old city during a way of light.

En el marco de las Ostensiones Limousine 2023, el Comité de las Ostensiones « La Gerbe » de Rochechouart les propone venir para asistir a la Misa Solemne de clausura de las Ostensiones 2023 y será seguida por una procesión en el casco antiguo durante un camino de luz.

Im Rahmen der Ostensions Limousine 2023 lädt Sie das Komitee der Ostensions « La Gerbe » in Rochechouart ein, an der feierlichen Messe zum Abschluss der Ostensions 2023 teilzunehmen, gefolgt von einer Lichterprozession durch die Altstadt.

