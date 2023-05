Ostensions : Concert de clôture, 26 mai 2023, Rochechouart.

Dans les cadre des Ostensions Limousine 2023, le Comité des Ostensions « La Gerbe » de Rochechouart vous propose d’assister au concert de clôture avec un ensemble instrumental de prestige..

Vendredi 2023-05-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the Ostensions Limousine 2023, the Committee of the Ostensions « La Gerbe » of Rochechouart proposes you to attend the closing concert with a prestigious instrumental ensemble.

En el marco de las Ostensiones Limousine 2023, el Comité de Ostensiones « La Gerbe » de Rochechouart le invita a asistir al concierto de clausura con un prestigioso conjunto instrumental.

Im Rahmen der Ostensions Limousine 2023 bietet Ihnen das Comité des Ostensions « La Gerbe » in Rochechouart die Möglichkeit, am Abschlusskonzert mit einem renommierten Instrumentalensemble teilzunehmen.

Mise à jour le 2022-09-05 par OT Porte Océane du Limousin