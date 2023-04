Don du sang Rochechouart Catégorie d’Évènement: Rochechouart

Don du sang, 21 avril 2023, Rochechouart . Rochechouart, , Don du sang Rochechouart

2023-04-21 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-21 19:00:00 19:00:00 Haute-Vienne Rochechouart . De 15h00 à 19h00. Sur rendez-vous. Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection légale (tutelle…) et reconnue apte à l’issue de l’entretien pré-don peut donner son sang. Ne pas venir à jeun, se munir d’une pièce d’identité. Rochechouart

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégorie d’Évènement: Rochechouart Autres Lieu Rochechouart Adresse Rochechouart Ville Rochechouart Tarif Lieu Ville Rochechouart

Rochechouart Rochechouart https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochechouart /

Don du sang 2023-04-21 was last modified: by Don du sang Rochechouart 21 avril 2023

Rochechouart