Rochechouart en fête

2022-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-18 23:59:00 23:59:00

Samedi 18 juin dès 10h jusqu'au soir

Réservation pour le spectacle de danse à 21h30 : 05 55 02 87 98 Rythmée par de nombreuses animations, la ville de Rochechouart organise une journée festive, au programme :

10H : Balade dans le centre historique « Petites Villes de Demain »

Rendez-vous Place du Château

17H à 20H : Exposition de travaux d’élèves

Collèges de Rochechouart – Saint-Mathieu – Châlus

Arcades du Château

17H et 18H : Balade Géologique gratuite

avec la Maison de la Réserve Naturelle

18H : Banda la Châtelaine, animation musicale

Centre-ville et place du château

19H : Apéritif offert par la Ville et Marché de Producteurs

Place du Château

21H30 : Spectacles de danse Poussière d’Etoiles

Allées du Château / réservations obligatoires au 05.55.02.87.98

22H30 : Boum sous les Etoiles avec DJ Chris

Place du Château Samedi 18 juin dès 10h jusqu’au soir

Réservation pour le spectacle de danse à 21h30 : 05 55 02 87 98

