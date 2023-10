Halloween Rocheblond Chalais, 31 octobre 2023, Chalais.

Chalais,Indre

Venez déguisez et partez à la chasse aux bonbons..

Mardi 2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Rocheblond

Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire



Come dressed up and go trick-or-treating.

Ven disfrazado y sal a pedir caramelos.

Kommt verkleidet und macht euch auf die Jagd nach Süßigkeiten.

Mise à jour le 2023-10-12 par Destination Brenne