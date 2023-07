Concert sur l’eau – Quintette Bacchus Classiques/musique de film Roche-le-Peyroux, 18 août 2023, Roche-le-Peyroux.

Roche-le-Peyroux,Corrèze

Mêlant musique classique, jazz et musique populaire, le Quintette Bacchus ne cesse depuis ses débuts d’étonner et séduire. Les cinq musiciens du Quintette, lauréats de nombreux concours intestinaux et jeunes ambassadeurs du jeu « à la française », décident en 2014 de former un quintette de cuivres pour mettre en lumière les plus belles pages du répertoire original mais aussi développer tout un pan de répertoire symphonique ou pianistique, arrangé sur-mesure. Ils proposeront pour ce concert un programme thématique autour de l’eau..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

Roche-le-Peyroux 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Blending classical, jazz and popular music, Quintette Bacchus has never ceased to amaze and seduce since its inception. The Quintette’s five musicians, winners of numerous intestinal competitions and young ambassadors of playing « à la française », decided in 2014 to form a brass quintet to highlight the finest pages of the original repertoire, but also to develop a whole range of symphonic or pianistic repertoire, arranged to order. For this concert, they will be offering a program themed around water.

Mezcla de música clásica, jazz y música popular, el Quintette Bacchus no ha dejado de sorprender y seducir desde su creación. Los cinco músicos del Quintette, ganadores de numerosos concursos intestinos y jóvenes embajadores de la interpretación « à la française », decidieron en 2014 formar un quinteto de metales para poner de relieve las mejores páginas del repertorio original, pero también para desarrollar toda una gama de repertorio sinfónico o pianístico, arreglado por encargo. Para este concierto, ofrecerán un programa temático basado en el agua.

Mit seiner Mischung aus klassischer Musik, Jazz und Volksmusik hört das Bacchus-Quintett seit seinen Anfängen nicht auf, zu überraschen und zu verführen. Die fünf Musiker des Quintetts, Preisträger zahlreicher Darmwettbewerbe und junge Botschafter des Spiels « à la française », beschlossen 2014, ein Blechbläserquintett zu gründen, um die schönsten Seiten des Originalrepertoires ins rechte Licht zu rücken, aber auch einen ganzen Teil des symphonischen oder pianistischen Repertoires zu entwickeln, das nach Maß arrangiert wird. Für dieses Konzert werden sie ein thematisches Programm rund um das Wasser anbieten.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze