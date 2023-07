Concert sur l’eau – Quintette Phénix Musique de chambre/du monde Roche-le-Peyroux, 4 août 2023, Roche-le-Peyroux.

Formé par des musiciens qui associent le talent et la curiosité, et réunissent à eux cinq un grand nombre de prix internationaux, le Quintette Phénix est résolument tournée vers l’avenir. Il est déjà dédicataire de plusieurs œuvres et enchaîne les collaborations avec les compositeurs de notre temps. Son répertoire s’étoffe aussi des chefs-d’œuvre des siècles passés, arrangés avec audace, ainsi qu’un regard neuf sur les possibilités des instruments qui le composent. Phoenix peut tout jouer et ne s’en prive pas..

Formed by musicians who combine talent and curiosity, and between them have won numerous international awards, the Quintette Phénix is resolutely focused on the future. Already the dedicatee of several works, the Quintette Phénix continues to collaborate with contemporary composers. Its repertoire also includes masterpieces from past centuries, boldly arranged, as well as a fresh look at the possibilities of the instruments that make it up. Phoenix can play anything, and doesn’t hold back.

Formado por músicos que combinan talento y curiosidad, y que entre todos han ganado un gran número de premios internacionales, el Quintette Phénix mira decididamente hacia el futuro. Ya ha dedicado varias obras y colabora con compositores contemporáneos. Su repertorio también incluye obras maestras de siglos pasados, arregladas con audacia, así como una mirada fresca a las posibilidades de los instrumentos que lo componen. Phoenix puede tocar cualquier cosa, y no se contiene.

Das Phoenix Quintett wurde von Musikern gegründet, die Talent und Neugier vereinen und zusammen eine große Anzahl internationaler Auszeichnungen auf sich vereinen, und blickt entschlossen in die Zukunft. Es ist bereits Widmungsträger mehrerer Werke und arbeitet immer wieder mit Komponisten unserer Zeit zusammen. Sein Repertoire erweitert sich auch um Meisterwerke vergangener Jahrhunderte, die kühn arrangiert wurden, sowie um einen frischen Blick auf die Möglichkeiten der Instrumente, aus denen es besteht. Phoenix kann alles spielen und lässt es sich auch nicht nehmen.

