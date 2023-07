Concert sur l’eau – Duo A’2 Jazz Roche-le-Peyroux, 28 juillet 2023, Roche-le-Peyroux.

Roche-le-Peyroux,Corrèze

Annette Poulard et Amélie Castel

Belle soirée qui mettra en valeur les talents locaux : deux musiciennes corréziennes, dans un répertoire éclectique et métissé. Annette Poulard et Amélie Castel, artistes aux multiples facettes, nous amènent avec leurs instruments à vent dans un univers musical aux couleurs et styles éclectiques. D’un tango d’Astor Piazzolla, à une composition venue de pays où le soleil se lève, elles nous font voyager et rêver. Elles nous invitent à les rejoindre dans leur duo A’2, né d’une évidence de partage humain et musical..

Annette Poulard and Amélie Castel

A wonderful evening showcasing local talent: two musicians from Correze, with an eclectic, mixed repertoire. Multi-faceted artists Annette Poulard and Amélie Castel and their wind instruments take us into a musical universe of eclectic colors and styles. From a tango by Astor Piazzolla to a composition from a country where the sun rises, they take us on a journey of dreams. They invite us to join them in their duo A’2, born of an obvious desire to share human and musical experiences.

Annette Poulard y Amélie Castel

Una magnífica velada de presentación de talentos locales: dos músicos de Correze, con un repertorio ecléctico y variado. Annette Poulard y Amélie Castel son artistas polifacéticas cuyos instrumentos de viento nos transportan a un mundo musical de colores y estilos eclécticos. Desde un tango de Astor Piazzolla hasta una composición de un país donde sale el sol, nos embarcan en un viaje de ensueño. Nos invitan a unirnos a ellos en su dúo A’2, nacido de un deseo evidente de compartir experiencias humanas y musicales.

Annette Poulard und Amélie Castel

Ein schöner Abend, der lokale Talente hervorhebt: zwei Musikerinnen aus der Corrèze mit einem eklektischen und gemischten Repertoire. Annette Poulard und Amélie Castel, facettenreiche Künstlerinnen, entführen uns mit ihren Blasinstrumenten in ein musikalisches Universum mit eklektischen Farben und Stilen. Von einem Tango von Astor Piazzolla bis zu einer Komposition aus einem Land, in dem die Sonne aufgeht, lassen sie uns reisen und träumen. Sie laden uns ein, sie in ihrem Duo A’2 zu begleiten, das aus einer Selbstverständlichkeit des menschlichen und musikalischen Austauschs entstanden ist.

