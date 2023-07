Concert sur l’eau – Duo Brady Jazz/Compositions/Chambres Roche-le-Peyroux, 21 juillet 2023, Roche-le-Peyroux.

Roche-le-Peyroux,Corrèze

Le Duo Brady, duo de violoncelles né il y a dix ans, évolue aux confins de la musique de chambre et du jazz. La musique de Michèle Pierre et Paul Colomb est empreinte de leur culture classique et chambriste mais elle est également inspirée par d’autres influences, fruit de leurs parcours éclectiques. « Leur musique sensible et organique dessine de somptueux paysages sonores oniriques à travers un lyrisme complice particulièrement expressif »..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Roche-le-Peyroux 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Duo Brady, a cello duo born ten years ago, evolves on the borders of chamber music and jazz. The music of Michèle Pierre and Paul Colomb is imbued with their classical and chamber music culture, but it is also inspired by other influences, the fruit of their eclectic backgrounds. « Their sensitive, organic music draws sumptuous, dreamlike soundscapes through a particularly expressive, complicit lyricism ».

El Dúo Brady, un dúo de violonchelos formado hace diez años, evoluciona en las fronteras de la música de cámara y el jazz. La música de Michèle Pierre y Paul Colomb está impregnada de su cultura clásica y camerística, pero también se inspira en otras influencias, fruto de sus eclécticos orígenes. « Su música sensible y orgánica crea paisajes sonoros suntuosos y oníricos a través de un lirismo particularmente expresivo y cómplice ».

Das Duo Brady, ein Cello-Duo, das vor zehn Jahren gegründet wurde, bewegt sich an der Grenze zwischen Kammermusik und Jazz. Die Musik von Michèle Pierre und Paul Colomb ist von ihrer klassischen und kammermusikalischen Kultur geprägt, wird aber auch von anderen Einflüssen inspiriert, die das Ergebnis ihres eklektischen Werdegangs sind. « Ihre sensible und organische Musik zeichnet prächtige, traumhafte Klanglandschaften durch einen besonders ausdrucksstarken, komplizenhaften Lyrismus ».

