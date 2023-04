Concert de chansons populaires, 22 avril 2023, Roche-le-Peyroux.

La Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne vous invite au concert de chansons populaires dont les dons seront reversés intégralement à Rétina France..

Samedi 2023-04-22 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-22 . .

Roche-le-Peyroux 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne invites you to a concert of popular songs, the proceeds of which will be donated to Retina France.

La Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne le invita a un concierto de canciones populares cuya recaudación se destinará a Retina France.

Der Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne lädt Sie zu einem Konzert mit Volksliedern ein. Die Spenden gehen vollständig an Retina France.

