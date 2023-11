LOIRE ROCHE-LA-MOLIERE ROCHE-LA-MOLIERE ROCHE-LA-MOLIERE Catégories d’Évènement: Loire

Roche-la-Molière LOIRE ROCHE-LA-MOLIERE ROCHE-LA-MOLIERE ROCHE-LA-MOLIERE, 3 décembre 2023, ROCHE-LA-MOLIERE. LOIRE ROCHE-LA-MOLIERE Dimanche 3 décembre, 08h00 ROCHE-LA-MOLIERE ROCHE-LA-MOLIERE QUARTIER BEAULIEU ROCHE-LA-MOLIERE 42230 LOIRE AUVERGNE RHONE ALPES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T13:00:00+01:00

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T13:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire, Roche-la-Molière Autres Lieu ROCHE-LA-MOLIERE Adresse QUARTIER BEAULIEU Ville ROCHE-LA-MOLIERE Departement LOIRE Lieu Ville ROCHE-LA-MOLIERE ROCHE-LA-MOLIERE latitude longitude 49.181266;-0.400671

ROCHE-LA-MOLIERE ROCHE-LA-MOLIERE LOIRE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roche-la-moliere/