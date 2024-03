Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne, jeudi 8 août 2024.

Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse La montagne et la Méditerranée en Normandie ?! Du promontoire rocheux aux gorges de la Rouvre, découvrez les espèces qui peuplent le site et d’étonnantes anecdotes… Dès 8 ans Jeudi 8 août, 10h00 La Roche d’Oëtre 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre // Equipement: Chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-08T10:00:00+02:00 – 2024-08-08T12:00:00+02:00

Fin : 2024-08-08T10:00:00+02:00 – 2024-08-08T12:00:00+02:00

La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Evènements Sortie nature

M. Jourdan