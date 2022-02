Roch Voisine Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Roch Voisine Théâtre Sébastopol, 8 mars 2022, Lille. Roch Voisine

Théâtre Sébastopol, le mardi 8 mars à 20:00

Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public. Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version UNPLUGGED », qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous présente humblement. Roch sera accompagné de deux musiciens.

Placement assis numéroté

Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version UNPLUGGED » Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Théâtre Sébastopol Adresse Place Sébastopol - 59000 Lille Ville Lille lieuville Théâtre Sébastopol Lille Departement Nord

Théâtre Sébastopol Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Roch Voisine Théâtre Sébastopol 2022-03-08 was last modified: by Roch Voisine Théâtre Sébastopol Théâtre Sébastopol 8 mars 2022 lille Théâtre Sebastopol Lille

Lille Nord