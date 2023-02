Roch Voisine – Americana 2.0 SALLE POLYVALENTE, 1 avril 2023, JASSANS RIOTTIER.

Roch Voisine – Americana 2.0 SALLE POLYVALENTE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-03-05 au ). Tarif : 41.5 à 45.0 euros.

Après le succès de sa tournée acoustique, Roch Voisine revient pour présenter son nouveau spectacle Americana 2.0.Entouré de quatre musiciens de talent qui uniront leurs voix à la sienne, Roch Voisine présentera un concert dépouillé et chaleureux autour des morceaux qui ont accompagné sa jeunesse et qui l’habitent encore aujourd’hui.De grands hits country-folk-rock américains, des années 50, 60 et 70 rendant hommage aux géants du genre tels que Willie Nelson, Elvis, Roy Orbison, Neil Young, Willie Lamothe, Johnny Cash et tant d’autres. « Crazy », « Suspicious Minds », « Mille après mille », « Take it easy », « Always on my mind », « Ring Of Fire » », City of New Orleans / Salut les amoureux », « Pretty Woman », « Sundow » ou encore « Heart Of Gold » comptent parmi les titres qui risquent fort de se retrouver au programme de cette nouvelle performance du chanteur qui soulève encore les foules comme les critiques ! « Des chansons fortes, des versions solides, du country-folk-rock grand public de qualité, juste ce qu’il faut de modestie dans l’approche. Et de la sincérité. » Sylvain Cormier, Le Devoir (Montréal)« Musique country, musique rock, musique pop, Americana de trois décennies passées, livrée par un chanteur en pleine possession de ses moyens et soutenu par un orchestre de cracks conjuguant puissance et cohésion. Rien à envier à personne, nulle part. » Daniel Lemay, La Presse (Montréal) Roch Voisine Roch Voisine

Votre billet est ici

SALLE POLYVALENTE JASSANS RIOTTIER RUE DES MARRONIERS Ain

Après le succès de sa tournée acoustique, Roch Voisine revient pour présenter son nouveau spectacle Americana 2.0.

Entouré de quatre musiciens de talent qui uniront leurs voix à la sienne, Roch Voisine présentera un concert dépouillé et chaleureux autour des morceaux qui ont accompagné sa jeunesse et qui l’habitent encore aujourd’hui.

De grands hits country-folk-rock américains, des années 50, 60 et 70 rendant hommage aux géants du genre tels que Willie Nelson, Elvis, Roy Orbison, Neil Young, Willie Lamothe, Johnny Cash et tant d’autres. « Crazy », « Suspicious Minds », « Mille après mille », « Take it easy », « Always on my mind », « Ring Of Fire » », City of New Orleans / Salut les amoureux », « Pretty Woman », « Sundow » ou encore « Heart Of Gold » comptent parmi les titres qui risquent fort de se retrouver au programme de cette nouvelle performance du chanteur qui soulève encore les foules comme les critiques !

« Des chansons fortes, des versions solides, du country-folk-rock grand public de qualité, juste ce qu’il faut de modestie dans l’approche. Et de la sincérité. » Sylvain Cormier, Le Devoir (Montréal)

« Musique country, musique rock, musique pop, Americana de trois décennies passées, livrée par un chanteur en pleine possession de ses moyens et soutenu par un orchestre de cracks conjuguant puissance et cohésion. Rien à envier à personne, nulle part. » Daniel Lemay, La Presse (Montréal)

.41.5 EUR41.5.

Votre billet est ici