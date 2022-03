Roch this town : Salon du disque Billère, 15 mai 2022, Billère.

Roch this town : Salon du disque Route de Bayonne Halle de Billère Billère

2022-05-15 – 2022-05-15 Route de Bayonne Halle de Billère

Billère Pyrénées-Atlantiques

11e Salon du Disque de Pau / Billère dans le cadre de Rock This Town #15

Organisé par Ampli & Rock This Town festival.

Stands professionnels et particuliers + labels independants / Vinyls, CD, cassettes, produits dérivés…

Toutes les époques, tous les styles, tous les prix

Organisé à la Halle de Billère grâce au soutien de la Ville de Billère

Sur place : restauration rapide, buvette, mini exposition, toilettes, parking, accès de plein pied

Le rendez-vous incontournable des melonames amateurs et collectionneurs !

+33 6 03 42 37 70

Route de Bayonne Halle de Billère Billère

