Roch this town : Ciné-Concert Pau, 14 mai 2022, Pau.

Roch this town : Ciné-Concert Le Méliès 6 rue Bargoin Pau

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 Le Méliès 6 rue Bargoin

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 12.99 12.99 Ampli, ACP & le Cinéma Le Méliès présentent dans le cadre de Rock This Town :

20H Film : Summer Of Soul Questlove / Etats-Unis / 2021 / 1h57 / Documentaire musical / VOSTF

Avec Nina Simone, Stevie Wonder, Sly And The Family Stone, Mahalia Jackson, The 5th Dimension, B.B. King, Gladys Knight & The Pips, Abbey Lincoln, Hugh Masakela, Max Roach, The Staple Singers…

22H30 Concert : Koko Jean & the Tonics

(Soul, Ryhtm’n’blues – Barcelone)

Entourée de son nouveau backing band, la charismatique ‘’Soul Sister » Koko-Jean Davis fera très vite monter la température du Méliès en enchainant des compos soul, blues et funk de haute volée. Une section rythmique enflammée et un orgue Hammond très groovy viendront appuyer sa voix soul et explosive.

Ampli, ACP & le Cinéma Le Méliès présentent dans le cadre de Rock This Town :

20H Film : Summer Of Soul Questlove / Etats-Unis / 2021 / 1h57 / Documentaire musical / VOSTF

Avec Nina Simone, Stevie Wonder, Sly And The Family Stone, Mahalia Jackson, The 5th Dimension, B.B. King, Gladys Knight & The Pips, Abbey Lincoln, Hugh Masakela, Max Roach, The Staple Singers…

22H30 Concert : Koko Jean & the Tonics

(Soul, Ryhtm’n’blues – Barcelone)

Entourée de son nouveau backing band, la charismatique ‘’Soul Sister » Koko-Jean Davis fera très vite monter la température du Méliès en enchainant des compos soul, blues et funk de haute volée. Une section rythmique enflammée et un orgue Hammond très groovy viendront appuyer sa voix soul et explosive.

+33 6 03 42 37 70

Ampli, ACP & le Cinéma Le Méliès présentent dans le cadre de Rock This Town :

20H Film : Summer Of Soul Questlove / Etats-Unis / 2021 / 1h57 / Documentaire musical / VOSTF

Avec Nina Simone, Stevie Wonder, Sly And The Family Stone, Mahalia Jackson, The 5th Dimension, B.B. King, Gladys Knight & The Pips, Abbey Lincoln, Hugh Masakela, Max Roach, The Staple Singers…

22H30 Concert : Koko Jean & the Tonics

(Soul, Ryhtm’n’blues – Barcelone)

Entourée de son nouveau backing band, la charismatique ‘’Soul Sister » Koko-Jean Davis fera très vite monter la température du Méliès en enchainant des compos soul, blues et funk de haute volée. Une section rythmique enflammée et un orgue Hammond très groovy viendront appuyer sa voix soul et explosive.

Rock this town

Le Méliès 6 rue Bargoin Pau

dernière mise à jour : 2022-03-15 par