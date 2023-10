HAKIM HAMADOUCHE ROC’H MELEN DE FAFA Plouguiel, 25 novembre 2023, Plouguiel.

HAKIM HAMADOUCHE Samedi 25 novembre, 21h00 ROC’H MELEN DE FAFA

« Ménilmuche descend à La Roche Jaune ! «

Le Roc’h Melen donne carte blanche à Hakim Hamadouche qui réunit quelques amis musiciens et prends la route pour La Roche Jaune.

Compagnon de route de Rachid Taha, Hakim Hamadouche, le musicien discret déchaine avec une énergie intense le mélange de genres et de cultures. Alliant la musique Chaabi, free jazz et le rock dans une fusion frénétique là où l’improvisation musicale n’est jamais réellement loin.

ROC’H MELEN DE FAFA 31 rue du Centre, 22220 Plouguiel Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne Bar Epicerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

Musiques rebelles