Plouguiel TYARD ROC’H MELEN DE FAFA Plouguiel, 25 novembre 2023, Plouguiel. TYARD Samedi 25 novembre, 19h30 ROC’H MELEN DE FAFA « Ménilmuche descend à La Roche Jaune ! «

Ty en breton signifie « fait à la maison ». Ty Yard incarne parfaitement ce concept. Son studio, c’est sa chambre et sa chambre, c’est le studio.

Yard, en anglais, c’est la mesure, l’espace – temps où elle se bat, se débat parfois, toujours rattrapée par une guitare improsphérique qui lui donne sa densité.

Yard, c’est aussi la cour, le jardin, ouvert ou fermé, sur le secret, l’intime. Les textes de Tyard reflètent ce paradoxe.

ROC'H MELEN DE FAFA 31 rue du Centre, 22220 Plouguiel

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

