SPEAK EASY ROC’H MELEN DE FAFA Plouguiel, 24 novembre 2023, Plouguiel.

SPEAK EASY Vendredi 24 novembre, 20h30 ROC’H MELEN DE FAFA

D’une époque où l’on danse le Lindy Hop, le swing !

« jazz & fun » devient leur credo, c’est Slim Gaillard qui va les inspirer fortement. Ils composent et reprennent des chansons drôles et farfelues qui s’inspirent de son répertoire. Pour transmettre ce coté burlesque, ils réadaptent les textes en français avec leur touche personnelle, y ajoutent une joute de scat et parfois des animaux s’invitent à la musique !

Dans leur repértoire on peut entendre aussi du Joe Venuti, Cab Calloway,…

Depuis 2018 , le répertoire s’étoffe de compositions originales en gardant toujours ce même esprit « swing/burlesque » en y ajoutant un brin de poésie.

ROC’H MELEN DE FAFA 31 rue du Centre, 22220 Plouguiel Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne Bar Epicerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Jazz & fun