Roc’h des Monts d’Arrée Huelgoat, 11 septembre 2021, Huelgoat.

Roc’h des Monts d’Arrée 2021-09-11 – 2021-09-12

Huelgoat Finistère Huelgoat

Un paysage de montagnes souvent grandiose, des ciels toujours changeants, des légendes nombreuses marquant chaque endroit en font tout le mystère et l’attraction.

La Roche Tremblante, les landes du Cragou, le Roc’h Trévézel, le Roc’h Trédudon, le Mont Saint-Michel de Brasparts, le Yeun Ellez… Voilà quelques-uns des nombreux sites prestigieux que permettent de découvrir les boucles des Roc’h.

Ici, pas de grands cols, pas de grands sommets, simplement des Roc’h, rochers culminants à 380 m mais qui s’enchaînent à une telle cadence qu’ils deviennent vite montagnes russes… Pour le bonheur des VTTistes, le site est préservé par le Parc Naturel Régional d’Armorique et offre une grande variété de paysages : chemins d’exploitation, chemins forestiers pour les rouleurs, sentiers tracés dans les ardoisières pour les trialistes, sous-bois, landes.

Au programme pour ces deux jours : ultra raids, randos VTT et marches

SAMEDI : 20 – 30 – 40 km – Roc’h & Bosses

DIMANCHE : 20 – 35 – 55 – 70 – 80 – 100 km

Encadrement des jeunes sur le 20 km du samedi après-midi.

ULTRA ROC’H : 2 X 100 km

Pour vous inscrire et pour plus de renseignements sur le site : www.lesroch.org

contact@lesroch.org +33 2 98 52 00 81 http://www.lesroch.org/

Pour vous inscrire et pour plus de renseignements sur le site : www.lesroch.org

