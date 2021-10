ROCÉ + VÎRUS & DJ BLAIZ’ + DRACHE Le Ferrailleur, 3 octobre 2021, Nantes.

ROCÉ + VÎRUS & DJ BLAIZ’ + DRACHE

Le Ferrailleur, le dimanche 3 octobre à 20:30

**Rocé** _**Concert**_ Le “parrain” est de retour ! Rocé revient une fois de plus à Hip Opsession pour défendre Poings serrés, un EP six titres sorti en juin dernier. Si le MC de Top départ s’est éloigné du rap ces huit dernières années (pour preuve le projet Par les Damné.e.s de la terre, à venir écouter à Sonorium le 2 octobre), il est bel et bien resté “actuel mais pas à la mode”. Avec des titres sortis au compte-gouttes, celui qui avait littéralement retourné à lui tout seul la Barakason en 2011, découpe les prods sans se poser de question. Incisif, engagé et rentre-dedans, Rocé est plus affûté que jamais et a faim comme personne. **Vîrus & DJ Blaiz’** _**Concert**_ Il y a dix ans tout pile, Vîrus sortait Le choix dans la date, annonçant ainsi une grande vague de froid sur le rap francophone. Force est de constater que cinq projets plus tard, Zavatta ne rigole toujours pas. En revanche, durant ce laps de temps, le rappeur rouennais s’est imposé comme l’un des meilleurs rappeurs français. À l’instar de sa collègue Casey, Vîrus est de celleux qui provoquent l’unanimité. Qui l’a écouté, sait. Il sait que cette voix éraillée va vous prendre avec lui et vous emmener dans les abysses, vous faire vibrer d’émotions sombres comme vous faire rire jaune. “And if you don’t know, now you know” comme dirait l’autre. Vîrus sera accompagné sur scène par un vétéran du rap indépendant, DJ de scène de Flynt, Nasme ou encore Swift Guad entre autres (et la liste est longue), mais également producteur des excellentes compilations Appelle-moi MC, un homme à tout (bien) faire donc, en la personne de DJ Blaiz’. Venez admirer le bug dans la matrice. **Drache** _**Concert**_ “Analyser le subtil, décoder le banal, décaler la pupille vers le terne, le normal”. Entre critique brute, mélancolie froide et autodérision, Drache nous emmène dans ses balades électroniques d’un rap “plus ou moins conscient” avec un pied dans le réel et l’autre dans la fiction. Sorti en 2020, son EP éponyme tape tantôt durement, tantôt avec un humour grinçant, mais toujours juste. Originellement issu du milieu du rock, Drache compte parmi ses inspirations Arm, La Rumeur ou Casey. Notez sa signature sur Mauvais Sang, le label du rappeur Monsieur Saï. Une collaboration qui se retrouve dans l’identité indie-rap de ce dernier. Accompagné de deux instrumentistes, le rappeur manceau débarque armé pour défendre un projet pensé à la fois pour l’écoute et pour la scène, grand moment en perspective. _Organisé par Pick Up Production._

De 14 à 19€

Concerts : Rocé, Vîrus & DJ Blaiz’, Drache

Le Ferrailleur 21 Quai des Antilles, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T20:30:00 2021-10-03T23:40:00