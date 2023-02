Rocca en concert à La Place La Place, 6 avril 2023, Paris.

Le jeudi 06 avril 2023

de 19h30 à 23h00

. payant

Rocca présentera son nouvel album “Cimarron” à La Place le 6 avril 2023.

Construit et enregistré durant une période de plus de deux ans entre Bogotá et Paris, “Cimarron” est le 7ème projet solo de Rocca. L’album est présenté en deux versions comme deux identités à part (une version en français et une version en espagnol).

Ce projet représente aussi la fusion musicale de deux univers : ceux du regretté producteur DJ Duke et de Rocca. Ensemble ils forment l’alchimie musicale parfaite entre le Hip Hop Underground et la modernité des textures actuelles du rap, avec le monde mystique des percussions et des rythmes Colombien et afro cubain religieux Yoruba.

Côté featuring, on retrouve Youssoupha et Benjamin Epps sur la version française de ce nouveau projet. L’album “Cimarron” de Rocca sera disponible en mars 2023.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://link.dice.fm/Ced8cf0f062f

