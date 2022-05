Rocanto’trail Saint-Antoine-du-Rocher, 12 juin 2022, Saint-Antoine-du-Rocher.

Rocanto’trail Saint-Antoine-du-Rocher

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 12:00:00

Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire Saint-Antoine-du-Rocher

Nous vous proposons pour l’édition 2022 des nouveaux parcours.

Le premier un circuit de 22 km, départ 9 h, alternant, voies, chemins, sentiers, une traversée du golf d’Ardrée de plus de 3 km, le passage chez des particuliers, des parties boisées, et toujours le départ et l’arrivée au plan d’eau de la Grenouillère.

Le deuxième circuit de 11 km, départ 9 h 30, utilisant le tracé du 22 km, avec la traversée du golf et les parties privées, départ et arrivée au plan d’eau. Un de nos sponsors propose un petit échauffement de 10 min avant les départs.

Nouveauté aussi pour 2022 notre partenariat avec « Magie à l’Hôpital ».

Seconde édition du Rocanto’trail le dimanche 12 juin. Venez découvrir les parcours des 11 km et 22 km.

suzel.roumeas@wanadoo.fr http://rocantotrail.free.fr/

St Entoine du Rocher

Saint-Antoine-du-Rocher

