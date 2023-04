Contes théâtrales : « Les Oiseaux de Compostelle » Chapelle Saint Jean de l’Hospitalet, 14 mai 2023, Rocamadour.

A travers une fabuleuse épopée d’oiseaux, ce grand conte théâtral et poétique dévoile les étapes d’un voyage initiatique, où résonnent contes de sagesse et poésie. En voyageant à travers sept vallée, « Les Oiseaux de Compostelle » nous invite à rencontrer un chemin de sagesse, dans un spectacle aussi inspirant que nourrissant. Animé par un désir de simplicité, de lenteur, et d’intimité avec le public, Arnaud PELLETIER porte ses spectacles à pied, de village en village, participant ainsi à la tradition ancestrale et toujours vivante du théâtre itinérant. Depuis 2021, « Les Oiseaux de Compostelle » a parcouru plus de 1000 km sur les voies du Puy et du Piémont, et depuis 2019, ce sont plus de 1700 km de spectacles portés sur les chemins de Compostelle.

Spectacle écrit et conté par Arnaud PELLETIER..

2023-05-14 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Chapelle Saint Jean de l’Hospitalet

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Through a fabulous epic of birds, this great theatrical and poetic tale unveils the stages of an initiatory journey, where tales of wisdom and poetry resonate. Traveling through seven valleys, « The Birds of Compostela » invites us to encounter a path of wisdom, in a show that is as inspiring as it is nourishing. Driven by a desire for simplicity, slowness, and intimacy with the audience, Arnaud PELLETIER takes his shows on foot, from village to village, thus participating in the ancestral and still living tradition of travelling theater. Since 2021, « Les Oiseaux de Compostelle » has traveled more than 1000 km on the roads of Le Puy and Piedmont, and since 2019, there are more than 1700 km of shows carried on the roads of Compostela.

Show written and told by Arnaud PELLETIER.

A través de una fabulosa epopeya de pájaros, este gran relato teatral y poético desvela las etapas de un viaje iniciático, donde resuenan cuentos de sabiduría y poesía. Recorriendo siete valles, « Les Oiseaux de Compostelle » nos invita a encontrar un camino de sabiduría, en un espectáculo tan inspirador como nutritivo. Impulsado por un deseo de sencillez, lentitud e intimidad con el público, Arnaud PELLETIER lleva sus espectáculos a pie, de pueblo en pueblo, participando así en la tradición ancestral y aún viva del teatro ambulante. Desde 2021, « Les Oiseaux de Compostelle » han recorrido más de 1.000 km por las rutas del Puy y del Piamonte, y desde 2019, más de 1.700 km de espectáculos por los caminos de Compostela.

Espectáculo escrito y narrado por Arnaud PELLETIER.

Dieses große theatralische und poetische Märchen enthüllt anhand einer fabelhaften Vogelepisode die Etappen einer Initiationsreise, in der Weisheitsgeschichten und Poesie zum Ausdruck kommen. Auf der Reise durch sieben Täler lädt uns « Les Oiseaux de Compostelle » ein, einem Weg der Weisheit zu begegnen, in einer Aufführung, die ebenso inspirierend wie nahrhaft ist. Angetrieben von dem Wunsch nach Einfachheit, Langsamkeit und Intimität mit dem Publikum, trägt Arnaud PELLETIER seine Aufführungen zu Fuß von Dorf zu Dorf und nimmt so an der uralten und immer noch lebendigen Tradition des Wandertheaters teil. Seit 2021 hat « Les Oiseaux de Compostelle » mehr als 1000 km auf den Wegen von Le Puy und Piemont zurückgelegt, und seit 2019 sind es mehr als 1700 km an Aufführungen, die auf den Wegen von Compostelle getragen wurden.

Das Stück wurde von Arnaud PELLETIER geschrieben und erzählt.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Vallée de la Dordogne