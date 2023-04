Ultra Trail Causses & Vallées Lot Dordogne, 13 mai 2023, Rocamadour.

« Le Lot, la terre des merveilles »… « Le Lot, une surprise à chaque pas »… C’est, en substance, ce que vous invite à découvrir la nouvelle édition de l’Ultra Trail Causses et Vallées Lot Dordogne 2023, qui se déroulera les 13 et 14 mai prochains au départ de Cahors. 3 distances sont proposées, de 42 à 185 kilomètres à parcourir dans l’enceinte du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Une épreuve à cocher pour votre saison 2023..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . 60 EUR.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



« The Lot, the land of wonders »? « The Lot, a surprise at every step »? This is, in essence, what the new edition of the Ultra Trail Causses et Vallées Lot Dordogne 2023 invites you to discover, which will take place on May 13 and 14, starting from Cahors. 3 distances are proposed, from 42 to 185 kilometers to be covered in the Regional Natural Park of Causses du Quercy. An event to check off for your 2023 season.

¿ »El Lot, tierra de maravillas »? ¿ »El Lot, una sorpresa a cada paso »? Esto es, en esencia, lo que le invita a descubrir la nueva edición del Ultra Trail Causses et Vallées Lot Dordogne 2023, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de mayo, partiendo de Cahors. Se proponen 3 distancias, de 42 a 185 kilómetros, que se recorrerán en el Parque Natural Regional de Causses du Quercy. Un acontecimiento a tener en cuenta para su temporada 2023.

« Lot, das Land der Wunder »? « Der Lot, eine Überraschung bei jedem Schritt »? Das ist die Quintessenz der neuen Ausgabe des Ultra Trail Causses et Vallées Lot Dordogne 2023, der am 13. und 14. Mai von Cahors aus stattfindet. Es werden drei Distanzen von 42 bis 185 Kilometern angeboten, die Sie im regionalen Naturpark Causses du Quercy zurücklegen müssen. Eine Veranstaltung, die Sie sich für Ihre Saison 2023 vormerken sollten.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Vallée de la Dordogne