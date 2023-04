Ultra Vtt Causses et Vallées Lot & Dordogne, 13 mai 2023, Rocamadour.

019 a vu la naissance du premier ultra VTT organisé dans le Lot « l’Utra VTT Causses & Vallées Lot Dordogne ». Fort de l’expérience de cette première organisation et des retours positifs des participants, l’édition 2020 s’est avérée plus aboutie. Toujours à l’écoute des retours et ressentis des participants, l’édition 2022 a apporté son lot de modifications afin d’être en adéquation avec vos souhaits. Apres trois éditions de peaufinement 2023 se doit de répondre à vos attentes et ainsi de devenir VOTRE EPREUVE. Cette épreuve inédite est la plus longue course en ligne organisée en France..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . 40 EUR.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



019 saw the birth of the first ultra mountain bike organized in the Lot « Utra VTT Causses & Valleys Lot Dordogne ». With the experience of this first organization and the positive feedback from participants, the 2020 edition has proved to be more successful. Always listening to the feedback and feelings of the participants, the 2022 edition has brought its share of changes to be in line with your wishes. After three editions of refinement, 2023 must meet your expectations and thus become YOUR EVENT. This new event is the longest online race organized in France.

019 vio nacer la primera carrera ultra BTT organizada en el Lot « Utra VTT Causses & Vallées Lot Dordogne ». Basándose en la experiencia de esta primera organización y en los comentarios positivos de los participantes, la edición de 2020 resultó ser más exitosa. Siempre a la escucha de los comentarios y sentimientos de los participantes, la edición de 2022 ha traído su ración de modificaciones para estar a la altura de sus deseos. Después de tres ediciones de puesta a punto, 2023 debe responder a sus expectativas y convertirse así en SU EVENTO. Este nuevo evento es la carrera en ruta más larga organizada en Francia.

019 war die Geburtsstunde des ersten im Lot organisierten Mountainbike-Ultra « l’Utra VTT Causses & Vallées Lot Dordogne ». Aufgrund der Erfahrungen mit dieser ersten Organisation und der positiven Rückmeldungen der Teilnehmer wurde die Ausgabe 2020 noch ausgereifter. Die Ausgabe 2022, die immer ein offenes Ohr für die Rückmeldungen und Empfindungen der Teilnehmer hatte, brachte eine Reihe von Änderungen mit sich, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Nach drei Jahren des Feinschliffs soll 2023 Ihren Erwartungen entsprechen und somit zu IHREM Event werden. Diese einzigartige Veranstaltung ist das längste Straßenrennen in Frankreich.

