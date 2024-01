Fête des fromages et du Rocamadour AOP Rocamadour, dimanche 19 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Cette manifestation se distingue chaque année par sa forte identité, son esprit authentique et convivial, au cœur même du terroir du Rocamadour AOP.

Exclusivement consacrée aux fromages fermiers AOP, elle met en valeur les produits de qualité des campagnes françaises et les savoir-faire des producteurs pour le plus grand plaisir de nos papilles.

10h00-18h00

Marché et dégustation des fromages fermiers et des vins régionaux/ Animation musicale

Invité d’honneur pour l’instant Mystère, l’ensemble des informations seront dévoilées ultérieurement

Atelier autour du Rocamadour AOP mini fabrication, découverte de la filière, des métiers, démonstration de moulage

Activités pour les enfants atelier de moulage, maquillages, manèges, tour de tracteurs ..

12h00 – 12h30

Arrivée du troupeau caprin au bois Belveyre. Départ de la ferme la Borie d’Imbert.

12h00-14h30

Déjeuner champêtre 14 €, les tickets sont à acheter (espèces ou chèques) à partir de 10h à l’accueil de la fête

Grillades d’Agneau Fermier du Quercy Label Rouge

Aligot

Rocamadour AOP

Gâteau aux noix

Un verre de la Fête des fromages offert

14h00

Démonstration des maîtres-chiens, recherche, obéissance et mordant.

Bois de Belveyre

Rocamadour 46500 Lot Occitanie pinto.claude@orange.fr



