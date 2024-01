Brive-Rocamadour VTT + Les Sentiers de Rocamadour (Randonnées pédestres) 80kms VTT: Départ Place du 14 Juillet (La Guierle-Brive) Rocamadour, dimanche 24 mars 2024.

Brive-Rocamadour VTT + Les Sentiers de Rocamadour (Randonnées pédestres) 80kms VTT: Départ Place du 14 Juillet (La Guierle-Brive) Rocamadour Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

26 ème édition de la BRIVE – ROCAMADOUR .

La Brive – Rocamadour c’est le grand rituel de printemps pour les amoureux de nature. C’est goûter le plaisir de l’effort dans un environnement splendide, dans une bonne ambiance. La centaine de bénévoles contribuera à vous rendre cette journée inoubliable. Les VTTAE sont bien sûr les bienvenus. Pas de chrono, pas de classement ce qui n’empêche pas les costauds de s’en donner à cœur joie !

Selon sa forme et ses envie, le choix se porte entre deux parcours VTT. A partir de BRIVE 80km ou à partir de BORREZE (en Dordogne) 40km .

C’est le grand rituel de printemps pour les amoureux de nature et les sportifs qui goûtent le plaisir de l’effort, dans un environnement exceptionnel et une bonne ambiance… avec une centaine de bénévoles qui contribuent à rendre cette journée inoubliable.

Ici pas de chrono, selon sa forme et ses envies le choix se porte entre des parcours VTT, vélo de route, marche et Gravel. Les quelques crampes et courbatures sont vite oubliées, au profit du souvenir d’avoir réalisé une randonnée hors du commun. Lеs VTTAE sоnt lеs bіеnvеnus.

La marche est organisée au départ de ROCAMADOUR sur des sentiers balisés de 10, 20 et 30 km et attire chaque année plus de 1000 marcheurs ! C’est une opportunité de découvrir un véritable joyaux le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy .

En VTT ou à la marche, cette randonnée est un pur privilège.

Les INSCRIPTIONS se font UNIQUEMENT en ligne sur le site http://cvgbrive.fr

Ci-dessous programme 2023 programme 2024 A venir

1. La Brive Rocamadour 80 km VTT Départ 8h de Lissac sur Couze (base nautique)

Départ à partir de 8 heures

Permanence de départ à partir de 7h. Les participants pourront s’inscrire et venir retirer leur plaque de guidon, la veille entre 17h et 19h.

Parcours fléché, un ravitaillement à Martel et 2 points d’ eau

· Brive Rocamadour 12€

· Moins de 18 ans 5€

· Licenciés FFCT Uniquement 7€

· Licenciés FFCT Uniquement moins de 18 ans gratuit

2. La Petite Roca 45 km VTT MARTEL ROCAMADOUR

Départ à partir de 9h3O.

A Martel Retrait des dossiers à partir de 8h45 au parking Monti. Parcours fléché et un point d’ eau

· MARTEL Rocamadour 7€

· Moins de 18 ans 4€

· Licenciés (FFCT Uniquement) 5€

· Licenciés (FFCT Uniquement) moins de 18 ans gratuit

A Rocamadour Arrivée des 2 parcours VTT jusqu’à 17h30 (Esplanade du Château, un pot offert à l’ arrivée

Pas de douches possibles / pas de lavages des vélos possibles / pas de retours organisés vers Brive ou Martel

3. Les Chemins de Rocamadour randonnée pédestre 10, 20, 30 km sur sentiers balisés. Départ de l’esplanade du Château à L’Hospitalet de Rocamadour de 8h à 9h30

Ravitaillement uniquement en eau / Prévoir le gobelet personnel et un éventuel pique-nique

· Marche 5€

Pas de repas chaud sous chapiteau à l’ arrivée en raison de la crise sanitaire

EUR.

80kms VTT: Départ Place du 14 Juillet (La Guierle-Brive) 40kms VTT Salle des Fêtes (Borrèze 24)

Rocamadour 46500 Lot Occitanie brive-roca@hotmail.fr



L’événement Brive-Rocamadour VTT + Les Sentiers de Rocamadour (Randonnées pédestres) Rocamadour a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Vallée de la Dordogne