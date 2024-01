Théâtre/ Côté Rocher « Délivrez nous du mâle » Rocamadour, dimanche 25 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25

Camille et Simon ont la joie de vous faire part de leur divorce ! Ce soir ils donnent une réception avec traiteur, orchestre, dragées et confettis pour célébrer leur séparation. Leurs parents, leurs amis sont là pour immortaliser l’événement ! Ils nous font vivre les petites lâchetées et les gros malentendus de ces amoureux qui naguère se bécotaient sur les bancs publics … bancs publics Le «One-Couple-Show» qui titille la libido et assaisonne les couples!

19 EUR.

Café Théâtre Côter Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



