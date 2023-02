ROCA ET WALLY 150kg a Deux, on vous en met … Théâtre Sainte Thérèse Saint-POL DE LEON Catégories d’Évènement: Finistère

Ville de Saint Pol de Léon (PLATES-D-2020 : 002624-002493) Présente : ce spectacle . Deux drôles d'oiseaux se livrent sans retenue à une festive joute verbale, un combat à mots nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol. Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance, pas un gramme de gras, deux écritures aériennes, car, voyez-vous, ces deux-là ont de la plume ! Un émincé de traits d'esprit en apesanteur, avec pour seules armes une guitare aérienne et deux pupitres venus à pied. Accroché à sa guitare, Wally manie les phrases courtes et les aphorismes, là où Roca et son langage à couper le souffle vous emmène dans son univers « poéticoabsurde ». Deux poids… démesure !N° téléphone accès PMR :02 98 15 85 13 ROCA ET WALLY 150kg a Deux, on vous en met … Théâtre Sainte Thérèse Saint-POL DE LEON 11 Rue de la Rive 29250 Date: 11 février 2023, 20:30 Tarif : 22.0 euros

