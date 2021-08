Pioggiola Pioggiola Corse, Pioggiola ROC présente Frédéric Rivoal Pioggiola Pioggiola Catégories d’évènement: Corse

ROC présente Frédéric Rivoal
2021-08-12 21:00:00
Pioggiola

Pioggiola Corse Pioggiola L’association Renaissance de l’Orgue Corse célèbre cette année ses 50 ans de préservation de cet héritage musical. A cette occasion, venez découvrir Frédéric Rivola dans l’église Santa Maria Assunta de Speloncato. +33 6 70 86 67 47 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

