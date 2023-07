Festival de la Luzège au Roc du Gour Noir Roc du Gour Noir Saint-Pantaléon-de-Lapleau, 12 août 2023, Saint-Pantaléon-de-Lapleau.

Saint-Pantaléon-de-Lapleau,Corrèze

Le Festival de la Luzège vous propose une programmation inédite au Roc du Gour Noir avec des représentations ; « La Truite de Schubert » en femme majeur, « Marionnettes Somnambules », « Près du Sable », « Peer Gynt », « Jim Harrisson, lecture rencontre, « Île Situe », concert avec Lenny & Anna suivi d’un banquet sélénite et concert de Claude Sauvage..

2023-08-12 fin : 2023-08-14 . EUR.

Roc du Gour Noir

Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Festival de la Luzège offers a unique program at the Roc du Gour Noir, with performances of « Schubert’s Trout » in femme majeur, « Marionnettes Somnambules », « Près du Sable », « Peer Gynt », « Jim Harrisson, lecture rencontre », « Île Situe », a concert with Lenny & Anna followed by a Selenite banquet, and a concert by Claude Sauvage.

El Festival de la Luzège propone un programa inédito en el Roc du Gour Noir con espectáculos como « La trucha de Schubert » en femme majeur, « Marionnettes Somnambules », « Près du Sable », « Peer Gynt », « Jim Harrisson, lecture rencontre », « Île Situe », un concierto con Lenny & Anna seguido de un banquete selenita y un concierto de Claude Sauvage.

Das Festival de la Luzège bietet Ihnen ein neuartiges Programm am Roc du Gour Noir mit Aufführungen; « Schuberts Forelle » in Frauendur, « Marionnettes Somnambules », « Près du Sable », « Peer Gynt », « Jim Harrison, lecture rencontre », « Île Situe », Konzert mit Lenny & Anna gefolgt von einem selenitischen Bankett und Konzert von Claude Sauvage.

