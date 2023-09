48h Nature – Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy, 30 septembre 2023, Lathus-Saint-Rémy.

Lathus-Saint-Rémy,Vienne

Venez découvrir un site naturel exceptionnel et protégé du sud Vienne : Le Roc d’Enfer. Aux portes du Poitou, le Granit résultant du Limousin offre un paysage rare et magique traversé par la Gartempe..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Roc d’Enfer Route de Saint Rémy

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover an exceptional, protected natural site in southern Vienne: Le Roc d’Enfer. At the gateway to the Poitou region, the Granit resulting from the Limousin offers a rare and magical landscape crossed by the Gartempe river.

Venga a descubrir un paraje natural excepcional y protegido en el sur de Vienne: Le Roc d’Enfer. A las puertas de Poitou, el Granit resultante del Lemosín ofrece un paisaje raro y mágico atravesado por el Gartempe.

Entdecken Sie einen außergewöhnlichen und geschützten Naturstandort im Süden der Vienne: den Roc d’Enfer. An den Toren des Poitou bietet der resultierende Granit des Limousin eine seltene und magische Landschaft, die von der Gartempe durchquert wird.

Mise à jour le 2023-09-23 par ACAP