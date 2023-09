48h Nature – Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer Roc d’Enfer Lathus, 30 septembre 2023, Lathus.

Pour les 48h Nature, venez découvrir seul, en famille ou entre amis, un site naturel exceptionnel et protégé de notre département, situé aux portes du Limousin et du Poitou : le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps ont façonné la pierre, la nature mais aussi les légendes…

Il en résulte une succession de milieux naturels différents, à la biodiversité commune mais aussi rare et protégée que vous découvrirez jumelles, appareil photo et guide nature en main, mais aussi en croisant l’animateur environnement présent sur le site.

Balade nature, jeu de piste et approche photographique sont possibles, à vous de choisir comment découvrir ce lieu magique.

Renseignements et inscriptions : CPIE Val de Gartempe – 05.49.91.71.54.

Roc d’Enfer Route de Saint Rémy 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549917154 »}, {« type »: « email », « value »: « cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cpa-lathus.asso.fr/evenements/calendrier/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

gartempe Lathus-Saint-Rémy

CPA Lathus