Venez découvrir le fabuleux spectacle de la migration Roc de Conilhac Narbonne, 1 octobre 2023, Narbonne.

Venez découvrir le fabuleux spectacle de la migration Dimanche 1 octobre, 09h00 Roc de Conilhac Entrée libre et gratuite

La LPO Occitanie de l’Aude vous accueille sur le site du Roc de Conilhac pour l’observation des oiseaux migrateurs !

En effet, la situation géographique entre la vallée du Rhône et les cols pyrénéens orientaux, sur l’inflexion du Golfe du Lion font du littoral audois un des couloirs de passage des oiseaux migrateurs les plus denses en France et en Europe, présentant des spécificités fortes (Cigognes, Eperviers, Rolliers, …). Le Roc de Conhilac, à cheval sur les communes de Gruissan et de Narbonne, est le point le plus favorable pour l’observation de ce phénomène. A cet endroit, les forts vents de secteur nord-ouest (tramontane ou cers) concentrent le flux des oiseaux en migration et leur font perdre de l’altitude. Ornithologues chevronnés ou curieux, venez participer pendant quelques heures ou quelques jours à ces observations. Nous vous y accueillons les jours de vents modérés à forts de secteur nord à nord-ouest. Le site est balisé et des panneaux présentent les paysages environnants et le phénomène de la migration.

Roc de Conilhac Roc de Conilhac Narbonne 11100 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

Migration Roc

Cécile Peyre