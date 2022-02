Roc d’Azé Azé, 4 septembre 2022, Azé.

Roc d’Azé Azé

2022-09-04 – 2022-09-04

Azé Saône-et-Loire Azé

20-30-40-50 km.

La 10e édition du Roc d’Azé VTT, randonnée VTT adaptée à tous les vététistes.

Randonnée conviviale et chaleureuse proposée par des amoureux du VTT réunissant plus de 1 000 participants.

Quatre parcours de 20 à 50 km sur des beaux chemins et beaucoup de singles ! Quelques passages techniques sur les plus grands parcours.

Challenge Strava ?

Un set de plusieurs segments en côte est créé sur les grands parcours (il s’agit juste de déterminer le meilleur grimpeur vététiste de la région ;p).

Les temps sur ces segments seront automatiquement ajoutés (comme en enduro) pour obtenir un classement (féminin et masculin).

contact@derivchaine.fr https://rocdaze.fr/

Azé

dernière mise à jour : 2022-02-08 par