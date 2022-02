ROBUSTE • Avant-première et rencontre Catégorie d’évènement: île de France

ROBUSTE • Avant-première et rencontre, 1 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le mardi 01 mars 2022

de 20h00 à 23h00

payant

Mardi 1er mars à 20h, avant-première de ROBUSTE en présence de Constance Meyer, Isabelle Madelaine (productrice) et Gérard Depardieu (sous réserves). ROBUSTE

De Constance Meyer

Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortier

FRANCE I 2022 I 1H35 Séance suivie d’une rencontre avec CONSTANCE MEYER (réalisatrice), ISABELLE MADELAINE (productrice) et GÉRARD DEPARDIEU – sous-réserves. Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer. « Robuste sillonne tous les aspects de la robustesse, mais surtout la vulnérabilité tapie dans la carcasse de la solidité. Par la confrontation de deux êtres telles deux planètes se faisant face, Constance Meyer développe une belle idée de mise en lumière de l’humanité. La figure du duo de solitudes, déjà au centre de ses courts-métrages Frank-Étienne vers la béatitude et Rhapsody, s’enrichit d’une nouvelle œuvre. Avec, toujours, Gérard Depardieu dans la peau de protagonistes hors norme, confrontés à l’altérité, à la fatigue, et à la découverte d’une part d’eux-mêmes. Le film se double ainsi d’un documentaire sur ce comédien unique. Sur son corps, sa peau, son souffle, sa voix, son regard, sa biographie et sa filmographie, auxquels le scénario et la scénographie font de multiples clins d’œil, de l’accident de moto initial à la tirade finale sur un tournage de fiction d’époque. »

Olivier Pélisson – Bande à Part Contact : +33144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/reserver/F338389/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://twitter.com/Cinema_Louxor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Date complète :

2022-03-01T20:00:00+01:00_2022-03-01T23:00:00+01:00

Allociné

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

ROBUSTE • Avant-première et rencontre 2022-03-01 was last modified: by ROBUSTE • Avant-première et rencontre 1 mars 2022

Paris