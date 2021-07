Saint-Juéry La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry, Tarn Robots La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

La Gare de Saint-Juéry, le dimanche 3 octobre

_Dimanche Crazy – Projection Hors les murs proposé par le Musée du Saut du Tarn_ _À la Gare de Saint-Juéry_ Robots —— _Par les créateurs de l’Âge de Glace_ Rodney Copperbottom est un jeune robot inventif, élevé avec amour par ses deux créateurs dans une petite ville de banlieue. Mais cette vie ne le satisfait plus et il décide de tenter sa chance à Boulonville. Là il essaie de prendre contact avec Bigweld, fondateur de la grand entreprise de robotique. Mais à peine arrivé, il est surpris de se faire débarquer sans ménagement. Rodney apprend alors que Bigweld a été renvoyé de sa propre firme par un personnage sans scrupules, Ratchet. Celui-ci, bien loin de partager les rêves altruistes de Bigweld, décide de supprimer les pièces de rechange, indispensables aux robots les plus pauvres. Rodney trouve alors refuge parmi les « rouillés »…

À partir de 6 ans, sur réservation, 2€ (Gratuit -18ans)

Projection du film Robots
La Gare de Saint-Juéry
1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry
Saint-Juéry
Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T11:00:00 2021-10-03T13:00:00

