Si les membres des ligues majors proviennent essentiellement du monde universitaire et de la recherche, la RoboCup comporte également un volet éducatif primordial. En effet, des centaines d’enfants et d’adolescents (- 19 ans) participent à la compétition : c’est la RoboCupJunior. Les épreuves sont inspirées des épreuves majors. La continuité des règles au fil des années permet un travail en profondeur. C’est une des essences de la RoboCup que de provoquer cette occasion unique : les enfants et adolescents côtoient des équipes de recherche. Par ailleurs, l’événement donne aux visiteurs une vision continue du cursus scientifique et technique à suivre de l’école primaire en passant par le collège et le lycée pour finir à l’université. Les problèmes à résoudre sont de natures similaires. La communauté RoboCupJunior est aujourd’hui extrêmement développée de par le monde. Elle comporte des milliers d’équipes sur tous les continents et de nombreuses compétitions. En Asie, en Europe ou encore sur le continent américain, les jeunes (de 11 à 19 ans) concourrent lors de compétitions RoboCup régionales, nationales et continentales pour accéder enfin à l’édition annuelle de la RoboCup, Montreal en 2018, Sydney en 2019, Bangkok en 2022 et Bordeaux en 2023. La RoboCup junior se décline en 3 ligues : – Football : Les élèves doivent développer des robots à roue capable de jouer à une version simplifiée du jeu mais de façon autonome. – On Stage : Les équipes doivent mettre au point un spectacle faisant appel à des robots et plus largement à des dispositifs mécatroniques. – Rescue : Les robots développés par les enfants doivent effectuer un parcourt semé d’embuches…

Venez nous retrouver à la finale nationale de la RoboCupJunior le samedi 21 et le dimanche 22 mai 2022 au Parc des Expositions dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux

