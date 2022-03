Robinson – Spectacle caritatif en soutien à l’Ukraine Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Robinson – Spectacle caritatif en soutien à l'Ukraine Théâtre de Marionnettes 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort

2022-03-16

Jean-Paul, explorateur en culotte courte, est un vrai moulin à paroles ! Toujours une question à poser ! Alors quand il faut aller au lit… Tous les soirs c'est le même numéro, impossible de le faire dormir ! Aujourd'hui maman utilise les grands moyens : papa ! Au départ, tout semblait aller normalement, le bambin était couché et papa racontait les histoires de Robinson. Les problèmes commencèrent quand, pris par son imagination, il transforma la chambre en vaisseau amiral traversant une tempête tropicale… Le bateau échouera sur une île paradisiaque, cachant des personnages inquiétants ayant une ressemblance avec des voisins connus de la famille…

marionnettebelfort@hotmail.com +33 3 84 28 99 65 https://www.marionnette-belfort.com/

