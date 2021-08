Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Robinson KHOURY Sextet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Robinson KHOURY Sextet Sunset & Sunside, 25 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 21h30 à 23h30

“Dans Frame Of Mind, Robinson déploie la palette muticolore de ses talents multiples.” Pascal Anquetil Après avoir remporté de nombreux concours notamment le prix de soliste à La Défense, Robinson sort son premier album à son nom à 24 ans ce qui lui vaut 3 clefs dans Télérama ou encore un CHOC Jazz Magazine. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3848/7648/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

2021-11-25T21:30:00+01:00_2021-11-25T23:30:00+01:00

