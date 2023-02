ROBINSON KHOURY QUINTET PAN PIPER, 17 février 2023, PARIS.

ROBINSON KHOURY QUINTET PAN PIPER. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

On le suit depuis quelques années dans de multiples productions et collaborations (Ibrahim Maalouf, Natacha Atlas, Metropole Orkest, Sar?b, Théo Ceccaldi). Doté d’une technique instrumentale superlative, il apporte un lyrisme XXL à toutes les mélodies dont il s’empare, autant qu’à ses incroyable improvisations. Il se caractérise également par une insatiable curiosité et affirme sa marque de leader avec son nouvel album Broken Lines (Choc Jazzmag, Coup de cœur de l’Académie Charles Cros) Robinson Khoury : trombone, Pierre Tereygeol : guitare, voix Mark Priore : piano Etienne Renard : contrebasse Elie Martin-Charrière : batterie « Un premier album l’avait consacré comme und es révélations du jazz français. Dans Broken Lines, il aborde d’autres perspectives et définit un jazz plus personnel encore. A n’en pas douter, il faut compter avec ce jeune tromboniste inventif et plein de fougue. » TÉLÉRAMA « Deux ans après le coup d’éclat de « Frame of Mind », carte de visite en forme de melting pot de styles et d’influences, le tromboniste réussit un vrai coup de maître avec ce second opus ambitieux inspiré par les pionniers de la peinture abstraite, de Picasso à Kandinsky. » CHOC JAZZ MAGAZINE « À la tête d’un quintette complice, interactif, composé d’amis du même âge, le tromboniste de 27 ans y explore de nouvelles facettes expressives et allume des réjouissantes flambées expressionnistes faites de changements de rythme, sautes d’humeur, jeux de contrastes, variations d’intensité, collections de timbres et d’alliages sonores inédits. Il y a dans son jeu et toute sa musique un emballement lyrique magnifiquement maîtrisé, forcément contagieux. Comment ne pas être d’emblée envoûté par le son de Robinson ? Déjà une signature, à savoir une sonorité de trombone ample et puissante, chaudement cuivrée, tout à la fois grasse et moelleuse, riche en harmoniques fauves, ronde et longue en bouche comme un bon vin. Doué d’une articulation fluide héritée de J.J. Johnson, nourri d’un fort bagage technique tout à la fois classique et jazz, le tromboniste viennois (Isère) à chaque plage de l’album, toutes différentes et surprenantes, chante et enchante à travers son instrument mais aussi sur deux titres en anglais avec sa propre voix, douce et tendre, délicieusement timbrée. » CHOC JAZZ MAGAZINE **** Information complémentaire **** Concert assis Robinson Khoury Robinson Khoury

Votre billet est ici

PAN PIPER PARIS 2-4 IMPASSE LAMIER Paris

On le suit depuis quelques années dans de multiples productions et collaborations (Ibrahim Maalouf, Natacha Atlas, Metropole Orkest, Sar?b, Théo Ceccaldi). Doté d’une technique instrumentale superlative, il apporte un lyrisme XXL à toutes les mélodies dont il s’empare, autant qu’à ses incroyable improvisations. Il se caractérise également par une insatiable curiosité et affirme sa marque de leader avec son nouvel album Broken Lines (Choc Jazzmag, Coup de cœur de l’Académie Charles Cros)

Robinson Khoury : trombone,

Pierre Tereygeol : guitare, voix

Mark Priore : piano

Etienne Renard : contrebasse

Elie Martin-Charrière : batterie

« Un premier album l’avait consacré comme und es révélations du jazz français. Dans Broken Lines, il aborde d’autres perspectives et définit un jazz plus personnel encore. A n’en pas douter, il faut compter avec ce jeune tromboniste inventif et plein de fougue. » TÉLÉRAMA

« Deux ans après le coup d’éclat de « Frame of Mind », carte de visite en forme de melting pot de styles et d’influences, le tromboniste réussit un vrai coup de maître avec ce second opus ambitieux inspiré par les pionniers de la peinture abstraite, de Picasso à Kandinsky. » CHOC JAZZ MAGAZINE

« À la tête d’un quintette complice, interactif, composé d’amis du même âge, le tromboniste de 27 ans y explore de nouvelles facettes expressives et allume des réjouissantes flambées expressionnistes faites de changements de rythme, sautes d’humeur, jeux de contrastes, variations d’intensité, collections de timbres et d’alliages sonores inédits. Il y a dans son jeu et toute sa musique un emballement lyrique magnifiquement maîtrisé, forcément contagieux. Comment ne pas être d’emblée envoûté par le son de Robinson ? Déjà une signature, à savoir une sonorité de trombone ample et puissante, chaudement cuivrée, tout à la fois grasse et moelleuse, riche en harmoniques fauves, ronde et longue en bouche comme un bon vin. Doué d’une articulation fluide héritée de J.J. Johnson, nourri d’un fort bagage technique tout à la fois classique et jazz, le tromboniste viennois (Isère) à chaque plage de l’album, toutes différentes et surprenantes, chante et enchante à travers son instrument mais aussi sur deux titres en anglais avec sa propre voix, douce et tendre, délicieusement timbrée. » CHOC JAZZ MAGAZINE

**** Information complémentaire ****

Concert assis

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici