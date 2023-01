ROBINSON ET SAMEDI SOIR Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Catégories d’Évènement: Bonchamp-lès-Laval

ROBINSON ET SAMEDI SOIR Bonchamp-lès-Laval, 23 février 2023, Bonchamp-lès-Laval . ROBINSON ET SAMEDI SOIR 55 Rue du Maine Les Angenoises Bonchamp-lès-Laval Mayenne Les Angenoises 55 Rue du Maine

2023-02-23 – 2023-02-23

Les Angenoises 55 Rue du Maine

Bonchamp-lès-Laval

Mayenne Au milieu d’une chambre, entre les puzzles éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie réinventent la bande son de leur enfance. Ils utilisent dans leurs compositions toute une palette d’objets insolites, de jouets vintages et amplifiés, entre guitares toy et mini-synthétiseurs. Il en résulte une partition multicolore qui navigue entre rock, électro et pop music ! INFO PRATIQUE

· Jeune public : à partir de 4 ans

· Durée : 45 min

· Tarif unique : 6€

· Placement libre assis

· Point de vente : Office de tourisme de Laval – Doudous et poussettes sont acceptés et bienvenus !

– Nous vous conseillons d’arriver en avance afin de bien vous installer. L’horaire affichée est celle du début du spectacle. Il faut arriver entre 15 et 20 min en avance.

– Les spectacles sont à destination des enfants, ils sont donc autorisés et encouragés à pouvoir s’exprimer, danser, chanter.

– Parents et enfants doivent acheter un billet pour accéder aux spectacles. Festival Jeune Public monte dans l’Bus http://www.lesangenoises.fr/public/saison/index.php5?page=fiche&numSpec=456 Les Angenoises 55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval

Lieu Bonchamp-lès-Laval Adresse Bonchamp-lès-Laval Mayenne Les Angenoises 55 Rue du Maine Ville Bonchamp-lès-Laval

